Koniec prac na Kasprzaka. Pierwsi kierowcy pojechali nowo oddanymi jezdniami. Wkrótce ruszy też tramwaj

Udostępnienie ul. Kasprzaka oraz fragmentu ul. Redutowej dla kierowców i pojazdów WTP to jeden z ostatnich etapów budowy nowej trasy tramwajowej na Woli. Gotowe są praktycznie wszystkie elementy nowego połączenia - do ułożenia zostały ostatnie metry torów u zbiegu ul. Wolskiej i Goleszowskiej. Pierwsze tramwaje pojadą tędy prawdopodobnie już w lutym. Powstało tu zielone torowisko - to aż 2,5 km „dywanu” z rozchodnika - przekazał stołeczny ratusz.