Koniec sezonu nad Wisłą. Knajpy przygotowały pożegnalne imprezy

Ja na pewno zatęskniłam za Cudem nad Wisłą. Jak jednak wiadomo – wszystko co dobre szybko się kończy. I tak dobiega końca sezon letni , co wiąże się z zamknięciem na kilka miesięcy wszystkich lokali. Zanim to się stanie, możecie wybrać się na ostatnie imprezy w tym roku. Choć pogada na razie typowo jesienna i trzeba było wyciągnąć z zakamarków szafy kurtki, to nic straconego – w najbliższy weekend zapowiadają nawet 20 stopni Celsjusza. Będzie zatem okazja do dobrego pożegnania sezonu letniego.

Lunapark

Lunapark, który w tym roku pojawił się po raz pierwszy na mapie Warszawy także zamyka sezon w ten weekend (20-21 września). W skład tego kompleksu wchodzą Mini Market, Hocki Klocki (znane z bulwarów) i Wata Cukrowa – nowatorski klub w namiocie cyrkowym. Co Lunapark oferuje na koniec sezonu? W piątek tańce przy GLASS Hunters i Kotojeleniu oraz elektroniczne brzmienia od: Nowosad / NuCasa / Sincz / KEVS. Natomiast sobota to przede wszystkim wyprzedaż na barze - od godz. 14 do 22 wszystkie mocne alkohole 50 procent taniej. W Hockach Klockach potańczycie na „Sylwestrze na niby”, a Wata Cukrowa zaserwuje porządną dawkę elektronicznej muzyki, aż do godz. 5.

Barka Wisława

Barka Wisława, kolejna debiutantka, w najbliższy weekend zaprasza na imprezy. W piątek (20 września) będziecie mieli okazję bawić się przy dźwiękach, które każdy z nas słyszał przynajmniej raz. DJ z Wąsem przypomni największe polskie szlagiery, odkurzy nieco zapomniane perełki, czasem zajrzy na zagraniczne listy przebojów, także nieco alternatywne, ale przede wszystkim zmusi was do gimnastyki nóg, rąk, gardeł i zrelaksuje wasze głowy. Na setliście znajdą się m.in. Bajm, Zbigniew Wodecki, Maanam, Lady Pank, Krzysztof Krawczyk, Papa Dance czy Frank Kimono. W sobotę z kolei impreza pod nazwą „Przeboje małe i duże”.

- DJ CZUBAK to powszechnie lubiany promotor ckliwych melodii i pulsującego basu. Specjalista od dyskotekowych kul i warszawskich densflorów. W dziedzinie DISCO i 80sów nie ma sobie równych. Jak przyjdziecie to może zaśpiewa, choć tego w umowie nie ma. Podaruje wam za to swoje placebo na jesienną deprechę – czytamy na stronie wydarzenia.