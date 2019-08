Koniec tanich lotów z Modlina? Ryanair zawiesza kolejne połączenia

Na razie nie wiadomo, czy Ryanair zlikwidował loty tymczasowo czy też połączenia znikną z oferty linii na stałe. Do tej pory loty na tych trasach były realizowane całorocznie.

Ostatni lot do niemieckiego Memmingen odbędzie się 30 sierpnia. Połączenia do Lizbony i Palma de Mallorca znikną z rozkładów po 24 października.

Jesienią z siatki połączeń linii Ryanair realizowanych z portu lotniczego w Modlinie znikną cztery popularne europejskie destynacje. Z systemu zniknęła już możliwość rezerwowania lotów do:

Dlaczego Ryanair zamyka kolejne połączenia z Warszawy?

To nie wszystkie połączenia, z których w ostatnim czasie zrezygnował Ryanair. Wcześniej przewoźnik poinformował, że nie będzie już realizował lotów z Modlina do New Castle, Tuluzy i Karlsruhe i już teraz zapowiada kolejne cięcia. Z czego wynikają te zmiany?