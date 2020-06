Koniec Veturilo? Nie ma chętnych na obsługę systemu rowerów miejskich

Firma Nextbike, operator rowerów Veturilo ogłosiła, że składa wniosek o upadłość. O tej decyzji przesądziła epidemia koronawirusa, choć na problemy finansowe zarządca miejskich rowerów cierpiał już od jakiegoś czasu. Trwająca epidemia znacząco obniżyła przychody operatora, a czasowe wyłączenie rowerów z użytkowania dodatkowo pogłębiło problemy.

Miasto, do którego należą rowery, jest właśnie w przetargu na nowego operatora systemu rowerowego. Miał on podpisać umowę na lata 2021-2028. Do tej pory, od początku istnienia rowerów miejskich w Warszawie, systemem opiekował się NexBike. Teraz spółka nawet nie przystąpiła do kolejnego przetargu. W nim zgłosił się tylko jeden podmiot, firma Mafina SL. Jednak oferta, którą przedstawili Hiszpanie, jest o 30 procent wyższa od założonego przez miasto budżetu.

– Nowy system ma być nieco inny niż dotychczasowy. Veturilo świetnie sprawdziło się jako element transportu miejskiego, więc nie będziemy z niego rezygnować. Do końca roku rower miejski będzie działał bez problemu – mówi w rozmowie z Faktem Jakub Dybalski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich.