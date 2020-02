Koniec z dzikim parkowaniem na podwórkach w Śródmieściu. Możliwość postoju tylko dla posiadaczy specjalnych identyfikatorów

Opłaty za parkowanie w Warszawie poszybują w górę. A to dopi...

W Śródmieściu - jak właściwie w całej Warszawie - brakuje miejsc do parkowania. W związku tym kierowcy intensywnie szukają każdej wolnej przestrzeni, gdzie mogą zostawić swoje samochody i uniknąć kosztów za pozostawienie auta w strefie płatnego parkowania.

- Osoby przyjezdne często parkują samochody na podwórkach, ograniczając dostęp do nich mieszkańcom pobliskich budynków. Nierzadko niszczona jest wówczas zieleń, rozjeżdżane są trawniki, co dodatkowo irytuje mieszkańców i naraża zarządcę terenu na koszty związane z naprawą uszkodzeń - podkreśla burmistrz Śródmieścia Aleksander Ferens.

Wygląda jednak na to, że problemy mieszkańców Śródmieścia mają się wkrótce zakończyć. Dzielnica wprowadza bowiem pilotażowy program zmieniający zasady parkowania na wybranych śródmiejskich podwórkach. Zgodnie z nowymi zasadami możliwość wjazdu i zatrzymania będą mieli posiadacze bezpłatnych identyfikatorów, które wydawane będą przez lokalne administracje Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami. Będą je mogli otrzymać nie tylko mieszkańcy budynków przylegających do objętych pilotażem podwórek, ale też najemcy lokali użytkowych. Dostęp do podwórek, w miarę potrzeb, będą też mieli dostawcy towarów oraz oczywiście służby ratunkowe i miejskie.