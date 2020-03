Koniec z legalnym piciem alkoholu nad Wisłą? 13 marca wyrok sądu w tej sprawie

- Nagminnie dochodzi tu do bijatyk, napaści słownych i fizycznych na przechodniów. Pozostawiane są ogromne ilości śmieci. Regularnie teren zanieczyszczany jest fekaliami i innymi wydzielinami, które trafiają na budynki i ogrodzenia. Dochodzi do aktów wandalizmu - wyjaśnia Anna Bartoszewicz, pełnomocniczka zarządcy budynku The Tides.

The Tides to budynek przy Wioślarskiej 10, w którym znajdują się ekskluzywne apartamenty, restauracje oraz biura. Mieszkańcy apartamentowca skarżą się na hałas, brud i nieodpowiednie zachowania osób przebywających na bulwarach wiślanych. Nie zgadzają się ze zniesieniem zakazu spożywania alkoholu i chcą jego przywrócenia. Dla przypomnienia, Rady Warszawy w 2018 roku pozytywnie zaopiniowała decyzję i zniosła zakaz spożywania alkoholu nad Wisłą.

- Pomimo, że przez bulwary wiślane biegnie ścieżka rowerowa, wieczorami korzystanie z niej jest niemal niemożliwe. Nie ma tu żadnych rodzin z dziećmi, lecz wyposażona w torby pełne alkoholu młodzież, notorycznie upijająca się, często do nieprzytomności, wszczynająca burdy i zanieczyszczająca teren - informuje Anna Bartoszewicz.