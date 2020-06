Kontrole autobusów przed wakacyjnymi wyjazdami. Policja będzie sprawdzać stan pojazdów i trzeźwość kierowców

Sławomir Seidler

Jak co roku w sezonie wakacyjnym policjanci ruchu drogowego będą przeprowadzać kontrole autokarów zorganizowanych grup wycieczkowych. W tym celu wyznaczone zostały punkty, gdzie funkcjonariusze sprawdzą stan techniczny pojazdów, przygotowanie ich do przewozu osób oraz bagaży, a także przygotowanie kierowców do jazdy. Szczegóły poniżej.