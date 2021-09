Kontrowersje wokół parkingu w centrum Warszawy. Kierowcy kupują bilety i...dostają mandaty. Straż Miejska: nie zakładamy blokad złośliwie

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy utrzymuje przy ul. Twardej 4 parking do masowego karania mandatami kierowców nieświadomych tego, że to mały parking autobusowy. Z parkingu nie korzystają nigdy autobusy, codziennie jest zastawiony samochodami osobowymi z opłaconymi biletami parkowania, bo oznaczenie, ze to parking autobusowy, jest ledwo widoczne z kilkunastu metrów. Regularnie przyjeżdża tu Straż Miejska, blokuje wszystkim kola i wlepia mandaty (bo parking autobusowy) - czytamy we wpisie na stronie "Parking Twarda 4".