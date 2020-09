Koronawirus atakuje warszawskie szkoły. 13 potwierdzonych przypadków. Kilkaset osób na kwarantannie

Od 1 września w Warszawie odnotowano już 13 pozytywnych wyników na obecność koronawirusa – u siedmiu nauczycieli i pięciu uczniów ze szkół ze Śródmieścia, Mokotowa i Pragi-Południe oraz pracownika administracji i obsługi z przedszkola na Bemowie. Jeden z zakażonych nauczycieli pracował w dwóch śródmiejskich placówkach.

Zawieszono wszystkie zajęcia stacjonarne w dwóch zespołach szkół na Mokotowie (do 11 i 12 września).

A w trzech placówkach (dwóch liceach w Śródmieściu i jednym na Pradze-Południe) część klas jest na kwarantannie i uczy się zdalnie do 12 września.

- Przygotowaliśmy nasze placówki najlepiej jak to tylko możliwe. Opracowaliśmy zalecenia i wytyczne, sfinansujemy szczepienia przeciw grypie dla wszystkich 43 tys. pracowników oświaty. Jednak powrót wszystkich uczniów do nauki w tym trybie zbiera swoje owoce. Współpraca z Sanepidem także pozostawia wiele do życzenia. Liczba zakażeń w warszawskich szkołach niestety rośnie, mamy już 13 pozytywnych wyników na obecność COVID–19, a ponad trzystu uczniów i kilkudziesięciu nauczycieli jest na kwarantannie. Mimo wniosków dyrektorów, wiele placówek nie dostaje pozwolenia na przejście w tryb zdalny. Te kwestie wymagają dopracowania – informuje Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy.