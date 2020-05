Koronawirus. Co trzecie warszawskie dziecko pójdzie do przedszkola mimo trwającej pandemii Lucyna Nenow

Koronawirus. Warszawa przygotowuje się do otwarcia żłobków i przedszkoli. Ratusz sprawdził, ilu rodziców w stolicy deklaruje potrzebę skorzystania z opieki przedszkolnej dla swoich dzieci. Okazuje się, że 18 maja co trzecie dziecko pójdzie do przedszkola mimo epidemii. Szczegóły w tekście poniżej.