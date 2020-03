Koronawirus. Darmowe parkowanie dla lekarzy, medyków i pielęgniarek. Warszawa znosi opłaty za parkingi dla pracowników szpitali

Darmowe parkowanie dla służby zdrowia

Podczas piątkowej konferencji prasowej, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powiadomił o zniesieniu opłat za parkowanie dla pracowników ochrony zdrowia. - Dzisiaj podjąłem decyzję o tym, aby zwolnić z opłat wszystkich lekarzy, pielęgniarki, medyków i pracowników warszawskich szpitali. Ich praca jest w sytuacji epidemii najważniejsza. Doceniamy ich wkład i zaangażowanie, chcemy w ten sposób pomóc im dotrzeć do pracy - powiedział Trzaskowski. Listę osób i pojazdów upoważnionych do zerowej stawki przygotowują kierownicy szpitali i placówek pogotowia. Taka lista po przekazaniu jej do ZDM zostanie uwzględniona przy prowadzonych kontrolach.