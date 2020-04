Koronawirus. Innowacyjny robot w warszawskim szpitalu. Ma pomóc w walce z wirusem i zabezpieczyć personel

Robot do walki z wirusem

Innowacyjny robot za pomocą promieniowania UVC będzie dezynfekował sale chorych i bloki operacyjne w warszawskim szpitalu. To pierwsze takie urządzenie w Polsce, które niebawem pojawi się w Centralnym Szpitalu Klinicznym UCK WUM przy ul. Banacha 1a. Z podobnego rozwiązania korzystają placówki w Chinach, czy europejskich szpitalach we Włoszech i w Wielkiej Brytanii. - Jest to niezwykle istotne w dzisiejszych czasach, w dobie walki z koronawirusem. Posiadanie takiego urządzenia jest marzeniem wielu placówek, w których znajdują się, bądź będą znajdować się pacjenci z tym problemem - mówi Rektor WUM - prof. Mirosław Wielgoś.