Koronawirus. Mnóstwo ofert w Warszawie z mieszkaniami pod kwarantannę

Wszyscy, którzy mieli kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem, muszą zostać objęci kwarantanną domową, która trwa 14 dni. W tym czasie nie można opuszczać miejsca, w którym się przebywa. Do kwarantanny zobowiązane są osoby zdrowe, które miały bliski kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Oprócz tego, wszyscy Polacy, którzy od 15 marca wracają z zagranicy zobowiązani się do przymusowej kwarantanny.

"Mieszkanie na kwarantannę. Zdezynfekowane"

Przymusowa kwarantanna zmusza ludzi do szukania osobnego lokum, aby odizolować się od bliskich i nie narazić ich na ewentualne zakażenie się wirusem. W związku z tym znacząco wzrósł popyt na krótkoterminowy wynajem mieszkań. W internecie nie brakuje ofert wynajmu na 2 tygodnie.

Niektórzy najemcy wprost zaznaczają, że mieszkanie może zostać wynajęte "na kwarantannę". ,,Polecamy ładne, dobrze wyposażone i zlokalizowane apartamenty na wynajem w świetnych cenach. 1350 - 1700 zł za 2 tyg.", ,,Najem na 1-2 miesiące. Bez kaucji. Za całość płatne z góry. Mieszkanie idealne dla pary lub singla. Również na kwarantannę", ,,Wynajmę mieszkanie na miesiąc z ewentualną możliwością przedłużenia (w zależności od rozwoju sytuacji w Polsce i na świecie). Idealne do pracy zdalnej lub na kwarantannę. Przekazuję profesjonalnie posprzątane i zdezynfekowane - z pościelą, ręcznikami, żelazkiem, suszarką do włosów" - to tylko niektóre z ogłoszeń, które są promowane na różnych portalach.