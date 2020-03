Koronawirus: NFZ uruchamia specjalnego chatbota. Zapytasz go o wszystko, co dotyczy epidemii

Czatbot to rodzaj sztucznej inteligencji, która odpowie na nasze pytania. Mechanizm działania bota jest prosty, więc nie uzyskamy za każdym razem szczegółowych odpowiedzi na zadane pytania. Możemy jednak dowiedzieć się podstawowych informacji na temat postępowania w przypadku zakażenia, gdzie zgłosić się, gdy zachorujemy, jakie są objawy choroby i jak jej przeciwdziałać. My zapytaliśmy o to, czy Warszawa będzie zamknięta. Chatbot zaproponował zmianę tematu…