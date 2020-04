Koronawirus. Obowiązek zasłaniania ust i nosa. W jakich miejscach trzeba będzie nosić maseczki?

Zakryte usta i nos trzeba mieć w środkach komunikacji miejskiej. Zatem jeśli wybieracie się w podróż autobusem, tramwajem czy metrem nie zapominajcie o szaliku, apaszce czy masce. Trzeba także pamiętać, że do 19 kwietnia obowiązuje w komunikacji miejskiej limit osób. Tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Najlepiej – żeby co drugie miejsce siedzące pozostało puste. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.

pixabay.com/ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE