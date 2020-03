Koronawirus. Półmaraton Warszawski odwołany. Jubileuszowa edycja nie odbędzie się 23 maja

Półmaraton Warszawski 2020 odwołany

Pandemia koronawirusa blokuje wydarzenia biegowe w Warszawie i na całym świecie. Właśnie dowiedzieliśmy się o kolejnym wydarzeniu, które musiało zostać zawieszone. - 15. Półmaraton Warszawski nie odbędzie się 23 maja. O nowej dacie biegu poinformujemy Was do końca kwietnia - przekazali organizatorzy FMW. Jak napisał zespół na swoim facebookowym profilu, jest to jedyna możliwa i rozsądna decyzja, jaką organizatorzy mogli teraz podjąć. Dodali także, że ostatnie miesiące cały zespół pracował intensywnie nad przygotowaniem zupełnie wyjątkowej, jubileuszowej edycji Półmaratonu Warszawskiego. - Kilka ostatnich tygodni całkowicie zmieniło naszą pracę i w obliczu bezprecedensowej sytuacji, musieliśmy skupić się na planowaniu różnych scenariuszy rozwoju wypadków- piszą organizatorzy.

- Dbajcie o siebie i innych. Zostańcie w domach. Ćwiczcie. Wkrótce spotkamy się znowu na biegowych trasach i chcemy Was wtedy widzieć w jak najlepszej formie - informuje zespół FMW.