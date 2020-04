Koronawirus. Sklep na telefon. Samochody będą podjeżdżać po domy mieszkańców i oferować produkty

Sieć sklepów abc wprowadza mobilne sklepy ułatwiają życie w izolacji. Tzw. sklepy w samochodach podjeżdżają pod domy i oferują ok. 500-600 produktów. W asortymencie są m.in. produkty nabiałowe, takie jak mleko czy jajka, a także warzywa, owoce, wędliny, pieczywo, napoje, słodycze czy dania gotowe do spożycia. Usługa oferowana jest w siedmiu województwach, w tym na Mazowszu. - W okresie epidemii pojawiły się jednak osoby, dla których nasze auto-sklepy są jedyną możliwością na zrobienie normalnych zakupów. Infolinia pomaga w znalezieniu rozwiązania dla jak największej liczby takich osób - mówi Arnaldo Guerreiro, członek zarządu Grupy Eurocash. Jak informuje sieć, zapotrzebowanie na sklepy na kołach jest spore.

Sklepy „abc na kołach” podjeżdżają pod dom po wcześniejszym kontakcie z infolinią sieci abc. Pojazdy zostały specjalnie zaprojektowane. Posiadają m.in.specjalistyczne wyposażenie, w tym odpowiednio przygotowane lady chłodnicze i mroźnię. - W przeciwieństwie do handlu on-line klient nie musi od razu deklarować zakupu określonych towarów. Ostateczną decyzję może podjąć już podczas zakupów w sklepie na kołach - informuje sieć abc.

Całodobowe Biedronka i Lidl w Warszawie

Biedronka reaguje na nowe zmiany ogłoszone przez polski rząd. Od 2 kwietnia sklepy sieci są czynne w godz. 6.00-24.00. Wszystko po to, by klienci mieli szansę zakupu żywności, nawet przy nowych niższych limitach osób w marketach. Dodatkowo w tygodniu przedświątecznym, czyli w dniach 7-10 kwietnia, sklepy Biedronka będą czynne całą dobę. Dzięki temu będzie można w miarę komfortowo zrobić tradycyjne zakupy na Wielkanoc.

Również Lidl wprowadza zmiany w godzinach otwarcia w związku z dużą liczbą klientów i zasadą wpuszczania do sklepów tylko 3 osób na stanowisko kasowe. Od 2 kwietnia markety sieci są czynne od 6.00 do 24.00, a w dużych miastach m.in. Warszawie część placówek jest całodobowa. Szczegółowe informacje na temat godzin otwarcia można sprawdzić na stronie Lidl.pl oraz w aplikacji Lidl Plus.