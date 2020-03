Koronawirus sparaliżował życie Warszawy. Co jest otwarte? Gdzie można chodzić i czy jest to bezpieczne?

Pomimo zagrożenia koronawirusem, Park of Poland, czyli największy w Europie aquapark będzie czynny. Jeśli ktoś będzie chciał zaryzykować to może tam się wybrać. W oświadczeniu Suntago napisało: „Informujemy, że park wodny Suntago nie podlega ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. Na bieżąco monitorujemy sytuację w kraju oraz na świecie. Jeżeli pojawią się wytyczne stosownych organów w sprawie zamknięcia obiektu, podejmiemy odpowiednie działania. Więcej w Suntago przeczytanie w naszym artykule: Park of Poland tuż przed otwarciem. Sztuczne fale działają. Zjeżdżalnie gotowe, oświetlenie zamontowane

Krystian Dobuszynski