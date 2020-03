Koronawirus sparaliżował życie Warszawy. Odwołane koncerty, biegi, spektakle i targi. To zmieniło się do tej pory

Koronawirus sparaliżował życie miejskie w Warszawie

W piątek 13 marca Prezes Rady Ministrów ogłosił tymczasowe zawieszenie działalności centrów handlowych oraz punktów gastronomicznych, pubów, klubów, kawiarni, kin, teatrów, oper. Odwołano też wszystkie wydarzenia, m.in. targi, pokazy, festiwale czy koncerty. Rząd zdecydował się na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego._„Zgodnie z ustawą, jest to stan pozwalający nakładać dodatkowe ograniczenia, które są niezbędne by powstrzymać rozprzestrzenię się wirusa” _– wyjaśnił Mateusz Morawiecki. Decyzja ta bardzo wpłynęła na codzienne życie warszawiaków, ale i mieszkańców Polski. Co zmieniło się w Warszawie do tej pory? Kliknij w zdjęcie poniżej.

