Koronawirus. Trzaskowski przeciwny organizacji wyborów w maju. "Nie wyobrażam sobie tego. Przygotowania trzeba zacząć już"

"Nie wyobrażam sobie przeprowadzenia wyborów 10 maja"

Podczas poniedziałkowej (30 marca) konferencji prasowej, prezydent Warszawy podkreślił, że decyzja o przełożenia daty wyborów prezydenckich powinna zapaść już teraz i nie powinna być odkładana w czasie. - Przygotowania do wyborów musielibyśmy zacząć już dziś. Nie wyobrażam sobie ryzykowania życia kogokolwiek i przygotowywania tych wyborów tak, jakby się nic nie działo - powiedział Rafał Trzaskowski. Prezydent przekazał także, że podczas wideokonferencji z premierem jasno przekazał, że w jego ocenie, jak również większości samorządowców, ze względu na bezpieczeństwo obywateli nie da się przeprowadzić wyborów w zakładanym terminie.

Przygotowania powinny zostać zawieszone

Prezydent podkreślił, że organizacja wyborów to m.in. szukanie osób do pracy w punktach wyborczych. - Już teraz moglibyśmy zbierać kandydatów do punków wyborczych, a takich osób nie ma. Ze względów bezpieczeństwa trudno sobie taki scenariusz wyobrazić - powiedział Trzaskowski. I dodał, że także wszyscy samorządowcy są zgodni, że wybory powinny zostać przełożone. - Nie da się w tej sytuacji kontynuować kampanii wyborczej i nie da się przeprowadzić wyborów. Wszyscy kandydacie powinni się z tych wyborów wycofać - dodał Trzaskowski.