Koronawirus uderzy w rynek mieszkaniowy? Ceny spadną, wzrosną, a może trudniej będzie kupić własne „M”?

Do tej pory wszyscy byli zgodni, ceny mieszkań będą wzrastać, a szczytu „górki” nie widać. Sytuacja zmieniła się wraz z początkiem zeszłego tygodnia. Gdy koronawirus pojawił się w Polsce rynek zaczął przestawiać się na tryb awaryjny. Ci, którzy mogli – zostali w domu, inni przestrzegają specjalnych procedur. Niektórzy – niestety – zostali bez pracy.

Eksperci, z którymi rozmawiamy, są zgodni. Skalę problemu poznamy dopiero, gdy Polska – a właściwie cały świat – poradzi sobie z trwającą pandemią. Deweloperzy również wyczekują. W rozmowach z nami nie chcą komentować sytuacji. Twierdzą, że jest jeszcze za wcześnie, by mówić o potencjalnych skutkach obecnego kryzysu.

- Jestem zdania, że w najbliższym czasie deweloperzy będą starali się wstrzymywać decyzje o rozpoczynaniu nowych projektów oraz wprowadzaniu nowych inwestycji do oferty. Spodziewam się, że spadnie liczba nowych zapytań od klientów – komentuje dla nas Mateusz Mucha, menedżer w domu maklerskim Navigator S.A. - W tym momencie trzeba rozważyć ile czasu będzie trwać sytuacja z wirusem – jeżeli przyjmiemy horyzont 2-3 tygodni, to wówczas możemy mieć do czynienia z czasowym spowolnieniem działalności, natomiast jeżeli problem będzie długotrwały, to deweloperzy na nowo będą musieli przemyśleć strategię w zakresie wprowadzania nowych inwestycji, zakupów gruntowych czy też polityki cenowej – dodaje.