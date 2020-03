Koronawirus w Centrum Zdrowia Dziecka. Zamieszanie na oddziale. Czy personel powinien być na kwarantannie?

Kilka dni później, po przebadaniu wszystkich, którzy mieli styczność z chorym okazało się, że wszystkie wyniki są negatywne. Oznacza to – teoretycznie – że wirus nie rozprzestrzenił się po Instytucie. Skontaktował się z nami jeden z lekarzy, jego nazwisko pozostawiamy do wiadomości redakcji, który tłumaczy, że nie wszystkie procedury zostały zachowane.

- Osoba z potwierdzonym koronawirusem od poniedziałku przebywała na zwolnieniu. We wtorek wieczorem pracownicy, który mieli z nim bezpośredni kontakt, zostali powiadomieni o konieczności wykonania badania (wymaz z jamy nosowo- gardłowej) w kierunku obecności koronawirusa – słyszymy.

Badanie najbliższych współpracowników przeprowadzono w środę rano. Następnego dnia – „po zbiorowym buncie” – przebadano również pielęgniarki. – W środę koło godziny 22 otrzymano wyniki - wszystkie negatywne. Od czwartku, osoby badane dzień wcześniej wróciły normalnie do pracy. Nikt nie został skierowany na odbycie kwarantanny. W piątek osoby z najbliższego kontaktu mają mieć powtórne badania – słyszymy od lekarza z feralnego oddziału. Według niego badane osoby do piątku powinny przebywać na kwarantannie, aby nie było wobec nich żadnych podejrzeń. Podobno część personelu, profilaktycznie, wzięła L4, a praca na oddziale została ograniczona tylko do najcięższych przypadków.