Koronawirus w Polsce: Zakaz wywozu leków. Lista obejmuje ponad 1300 pozycji. Jakich leków nie można zabierać za granicę?

Resort zdrowia przekonuje, że na zakazie nie ucierpią polscy przedsiębiorcy. - Trudno mi sobie wyobrazić, przy takim popycie jaki teraz mamy na takie artykuły, żeby Polska była złym miejscem do tego, żeby je sprzedawać - tłumaczył w piątek w TOK FM wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Jego zdaniem, "każdy przedsiębiorca, który prowadzi taką działalność może sobie na tym rozsądnie teraz zarobić".

Cieszyński wyjaśniał, że ministerstwo skorzystało z przepisów, które już funkcjonowały w polskim prawie, a które dotyczyły walki z mafiami lekowymi. - Walki z tym, że leki, które były w Polsce znacznie tańsze niż np. w Niemczech, po prostu z Polski wyjeżdżały. Ktoś dla zarobku, dla zysku te leki wywoził, co skutkowało brakiem dostępu dla polskich pacjentów. (...) Teraz tym samym mechanizmem, który dobrze się sprawdził we wcześniejszej sytuacji, obejmujemy też te środki, które mogą się przydać do walki z koronawirusem - tłumaczył w TOK FM.

W ostatnich tygodniach ceny maseczek ochronnych, które tylko częściowo chronią przed wirusami, poszybowały w górę. W sklepach i aptekach brakuje środków do dezynfekcji rąk, a nawet mydeł w płynie.