Koronawirus w Warszawie: Bezpłatne Veturilo dla mieszkańców w związku z epidemią?

Trzeba przede wszystkim zadbać o zdrowie, a nie stosować rozwiązania nadmierne w stosunku do sytuacji. To nie jest aż tak nadzwyczajna sytuacja, by wprowadzać bezpłatne Veturillo czy miejsca parkingowe. Powinniśmy skupić się na przestrzeganiu przepisów zdrowotnych, myciu rąk. Strategia krajów, które podchodzą do tego problemu w sposób poważny polega na ograniczaniu imprez masowych i pozostawaniu w domu - skomentował wiceprezydent Warszawy.

A co jeśli podejrzewamy, że mogliśmy się zarazić? - Nie do wszystkich być może dotarło co zrobić w przypadku podejrzenia zachorowania na Koronawirusa. Nie zgłaszamy się do szpitala, przychodni, POZ. Należy zgłosić się do Szpitala Zakaźnego lub zadzwonić na infolinię Szpitala Zakaźnego wskazaną przez NFZ.