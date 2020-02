Koronawirus w Warszawie? Dwie osoby odizolowane. Jedna wróciła niedawno z Chin

naszemiasto.pl/archiwum/zdjęcie ilustracyjne

Dwie osoby z podejrzeniem koronawirusa trafiły do Szpitala Zakaźnego w Warszawie przy ul. Wolskiej. Pacjenci zostali przetransportowani do przychodni w Markach. Zgłosili się tam we wtorek (11 lutego) ok. godz. 13. Szczegóły w tekście poniżej.