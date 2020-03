Koronawirus w Warszawie. Dwie osoby zakażone, 27 podejrzanych. Koniec z imprezami masowymi w stolicy?

Poza tym 2354 osoby zostały objęte nadzorem epidemiologicznym , a 23 - które miały kontakt z zakażonymi - zostały objęte kwarantanną. - Mamy na swoim terenie międzynarodowe lotnisko Chopina, co umożliwia przenikanie tego typu chorób. W stolicy organizowane są także duże wydarzenia. Spośród całej liczby osób w naszym kraju wziętych pod nadzór epidemiologiczny, aż 2354 z nich znajduje się na terenie województwo mazowieckiego - informuje Krzysztof Skórczewski, Państwowy Inspektor Sanitarny.

W Warszawie potwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem. Chorzy przyjechali do kraju zza granicy i obecnie znajdują się w Szpitalu Zakaźnym na Wolskiej. - W województwie mazowieckim mamy dwa potwierdzone przypadki zakażenia wirusem, a także 27 osób u których prowadzona jest diagnostyka w szpitalu. Mamy stan podwyższonej gotowości służb epidemiologicznych oraz gotowych dziesięć oddziałów zakaźnych na terenie województwa - mówi Konstanty Radziwiłł, wojewoda mazowiecki . W sumie w stan gotowości postawiono 59 szpitali na Mazowszu.

Zakaz imprez masowych?

Wojewoda stwierdził, że wszyscy organizatorzy imprez, w których bierze udział powyżej tysiąca osób, powinni - w miarę możliwości odwołać lub przełożyć swoje wydarzenia. - Przygotowujemy się do tego, żeby znacząco ograniczyć możliwość organizacji wydarzeń o charakterze masowym. Ogólna rekomendacja jest taka, żeby nie odbywały się imprezy przeznaczone dla więcej niż tysiąca osób w pomieszczeniach zamkniętych - informuje Radziwiłł.

Województwo, tam gdzie to możliwe, stara się wpłynąć na organizatorów. - Nie chcemy, by obywało się to siłowo - mówi wojewoda. W tej chwili pod znakiem zapytania są marcowe mecze reprezentacji w piłce nożnej, które miały odbyć się na Stadionie Narodowym.

Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce został stwierdzony u mężczyzny, który przyjechał do kraju autokarem z Niemiec. Obecnie 66-latek jest hospitalizowany w szpitalu w Zielonej Górze. Na dziś w Polsce poinformowano o 11 przypadkach zakażania wirusem COVID-19.