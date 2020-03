Koronawirus. W Warszawie działa Pogotowie Okularowe. Optycy za darmo naprawiają okulary

#PogotowieOkularowe

Pandemia koronawirusa obudziła w warszawiakach empatię i ogromne pokłady bezinteresownej pomocy. W mieście co chwilę pojawiają się kolejne akcje, które wspierają potrzebujących i ułatwiają życie w czasach warszawskiej kwarantanny. Do tej grupy właśnie dołączył salon optyczny, który uruchomił Pogotowie Okularowe. W ramach akcji każdy może liczyć na darmową naprawę okularów wraz z bezpłatnym odbiorem ze wskazanego miejsca. - Prosimy jedynie o wsparcie zbiórki Fundacji Siepomaga: www.siepomaga.pl/koronawirus, dowolną kwotą. Chcemy wesprzeć polską służbę zdrowia w czasie walki z epidemią koronawirusa.- piszą właściciele salonu Aurum Optics.

- Bezpłatnie naprawimy okulary, Twoje lub Twojej mamy, babci czy cioci, lub każdemu, kto potrzebuje pomocy - zapewniają twórcy akcji #pogotowieokularowe.

Jak otrzymać bezpłatną naprawę?

W ramach akcji można m.in. otrzymać bezpłatne prostowanie okularów, czyszczenie i mycie szkieł, polerowanie oprawy, naprawę i wymianę nosków, dokręcanie lub wymiana śrubek, a także wymianę soczewek. - W grupie podwyższonego ryzyka znajdują się seniorzy, którzy powinni teraz szczególnie na siebie uważać. Jeżeli więc, jesteś w potrzebie lub znasz osobę, która ma problem z zepsutym okularami - zgłoś to do nas. Wszystko załatwisz bez wychodzenia z domu - mówią właściciele Aurum Optics. W ramach akcji można liczyć na darmowy odbiór okularów przez kuriera, a po naprawie na bezpłatny dowóz pod wskazany adres. O tym, jak to zrobić krok po roku przeczytasz TUTAJ.