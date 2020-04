Koronawirus w Warszawie. Najnowsze wiadomości. Ilu jest chorych w Warszawie? [06.04.2020 r.]

Od 20 marca w Polsce trwa stan epidemii, który wiąże się z coraz to nowymi obostrzeniami m.in. zakazano zgromadzeń, zamknięto parki i bulwary, zabroniono osobom poniżej 18 roku życia wychodzenia z domu bez opieki. Mimo to liczba zachorowań na koronawirusa wciąż rośnie - do tej pory na Mazowszu stwierdzono 967 przypadków zakażenia, w Warszawie odnotowano 20 zgonów. Sprawdźcie, jak wyglądał poprzedni tydzień walki z pandemią w województwie mazowieckim.