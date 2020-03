Koronawirus w Warszawie. Organizatorzy odwołują największe imprezy w mieście

Koronawirus w Warszawie

Koronawirus dotarł do Warszawy. - W województwie mazowieckim mamy dwa potwierdzone przypadki zakażenia wirusem, a także 27 osób u których prowadzona jest diagnostyka w szpitalu - poinformował podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Konstanty Radziwiłł, wojewoda mazowiecki. Radziwiłł zwrócił się także do organizatorów imprez masowych, w których bierze udział powyżej 1000 osób. Wojewoda zasugerował, aby w miarę możliwości odwołali lub przełożyli swoje wydarzenia. - Przygotowujemy się do tego, żeby znacząco ograniczyć możliwość organizacji wydarzeń o charakterze masowym. Ogólna rekomendacja jest taka, żeby nie odbywały się imprezy przeznaczone dla więcej niż tysiąca osób w pomieszczeniach zamkniętych - informuje Radziwiłł.