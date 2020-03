Koronawirus w Warszawie. Pierwsza restauracja zamknięta przez epidemię. "Jesteśmy świadomi zagrożenia"

Warszawskie restauracje Aioli przy ul. Chmielnej 26 i Świętokrzyskiej 18 są zamknięte od wczoraj (12 marca) - aż do odwołania. Knajpki postanowiły, że odtąd będą prowadzić jedynie sprzedaż dań na wynos.

- Jest to niezbędne dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. Decyzja, którą podjęliśmy ma na celu wyłącznie działanie zapobiegawcze i ograniczenie rozpowszechniania powstałego problemu, z którym przyszło nam się zmierzyć - piszą w oświadczeniu kierowanym do gości lokali.

Wiele wskazuje na to, że śladem Aioli pójdą wkrótce kolejne restauracje. Co więcej - taka postawa właścicieli lokalu spotkała się z mnóstwem pozytywnych reakcji, co można zaobserwować wśród komentarzy w mediach społecznościowych:

- Oby więcej knajp tak robiło. Póki co wszyscy zapraszają do siebie, co jest dość nieodpowiedzialne.

- Brawo Wy. Szacunek za odpowiedzialność.

- Super postępowanie z waszej strony!

Ponadto decyzja podjęta przez właścicieli sieci mocno wpisuje się w działania, jakie zalecał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. - Zamykamy szkoły czy instytucje kultury po to, aby ograniczyć nasze spotkania, a nie przenieść je w inne miejsce. To nie czas wakacji – wzmożonych wizyt, imprez czy dużych spotkań rodzinnych (...) Przede wszystkim jednak nie pozwalajmy, żeby nasze dzieci czas bez szkoły spędzały w galeriach handlowych albo w zatłoczonych kawiarniach czy barach szybkiej obsługi - pisał w apelu do warszawiaków.