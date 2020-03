Koronawirus w Warszawie. Podejrzenie zakażenia w Szpitalu Praskim. Zamknięto blok porodowy

Koronawirus w Warszawie. Zamknięto blok porodowy w Szpitalu Praskim

- Prewencyjnie - w związku z podejrzeniem kontaktu z koronawirusem - wstrzymaliśmy w niedzielę funkcjonowanie bloku porodowego naszego Szpitala - poinformowały władze Szpitala Praskiego w Warszawie.

Pacjentki, które w najbliższym czasie miały rodzić w Szpitalu Praskim, będą przeniesione do innej placówki. Dyrekcja podjęła współpracę ze Szpitalem "Inflancka". Przyszłe mamy zostaną skierowane właśnie do tego szpitala. - Czeka on na Pacjentki, które planowały poród w Praskim - czytamy w komunikacie.

Blok porodowy w Szpitalu Praskim będzie nieczynny do odwołania.

