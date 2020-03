Koronawirus w Warszawie. Puste ulice, puste półki i gigantyczne kolejki. Stolica szykuje się na najgorsze

- Makaronu nie było w moim markecie już kilka minut po siódmej, woda szybko znika - pisze do nas jeden z czytelników.

Robienie dużych zapasów odradza m.in. Łukasz Szumowski, minister zdrowia. - 14 dni to naprawdę nie jest rok czasu i robienie zakupów jak za dawnych lat, kiedy brakowało cukru i papieru toaletowego i makaronu moim zdaniem nie ma żadnego uzasadnienia. To już taki bardzo medyczny apel: większe ryzyko jest chodzenia do sklepu, stania w kolejce niż siedzenia w domu i kupienia na za tydzień nawet przez internet, jeżeli to jest taki okres dostawy. W kolejkach w sklepach też się możemy zarazić - zaznaczył.