Koronawirus w Warszawie. Pustki w sklepach, ale handlowcy uspokajają: "Produkty wkrótce wrócą na półki"

Dlaczego zatem w sklepach półki świecą pustkami? Tłumaczą nam to przedstawiciele największej sieci handlowej w Polsce. - Dostawy są realizowane na bieżąco. Nie ma zagrożenia, że produktów za kilka dni zabraknie w sklepach. To, że po sieci krążą zdjęcia pustych półek wynika ze zwiększonego ruchu. Pracownicy więcej czasu są na kasach, a wykładane towary błyskawicznie znikają z półek - powiedzieli nam przedstawiciele biura prasowego sieci Biedronka. Między słowami można wyczytać, że związane jest to z paniką, która wytworzyła się wraz z wykryciem kolejnych osób zakażonych koronawirusem. W tym miejscu warto wszystkich uspokoić – produktów nie zabraknie.