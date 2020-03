Koronawirus w Warszawie. Ratusz nie zamknie miejskich lasów. W weekend znów uderzą tam tłumy?

"Zdajemy sobie sprawę z dobroczynnych właściwości przebywania na świeżym powietrzu. Niestety obserwujemy bardzo dużą koncentrację ludzi na terenie parku, co sprzyja rozprzestrzenianiu się epidemii, której zasięg musimy ograniczyć" - informowały władze Parku Narodowego.

To efekt oblężenia, jakie w miniony weekend przeżył popularny Kampinos. Sprzyjająca pogoda skłoniła setki mieszkańców do wycieczki na łono natury. W efekcie cała okolica zastawiona była mnóstwem aut, a na ścieżkach i trasach spacerowych aż roiło się od odwiedzających.

W środę, 25 marca władze Kampinoskiego Parku Narodowego poinformowały, że w związku z wprowadzeniem działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa, od czwartku 26 marca cały obszar Kampinosu zostanie zamknięty. - Dla turystów, osób uprawiających rekreację, dla celów edukacyjnych, sportowych, filmowania i fotografowania, a także w celach zarobkowych - informuje KPN. Zakaz ten obowiązuje do odwołania.

Podobny scenariusz mogliśmy zaobserwować w innych miejskich placówkach przyrodniczych, jak chociażby w Lesie Kabackim. Warszawiacy urządzali grille, ogniska, grupowe spacery i wycieczki rowerowe. Co gorsza - najprawdopodobniej również w nadchodzący weekend sytuacja będzie dokładnie taka sama. Prognozy pogody są bardzo obiecujące, a władze miasta nie zamierzają zamykać lasu. Urzędnicy jedynie polecają, aby tego rodzaju aktywności ograniczyć do minimum, choć jeszcze w pierwszy dzień wiosny prezydent Trzaskowski zachęcał mieszkańców do wyjścia z domu.