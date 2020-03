Koronawirus w Warszawie. Ratusz tłumaczy się ze zmian w rozkładach jazdy. "Mamy problemy z obsadą kadrową"

Warszawa. Koronawirus a zmiany w komunikacji

W poniedziałek, tj. pierwszego dnia odkąd w środkach komunikacji publicznej zaczął obowiązywać rozkład weekendowy, warszawskie media obiegła fotografia zatłoczonego autobusu. Mieszkańcy na własnej skórze odczuli efekt wprowadzonych zmian. W pojazdach na najpopularniejszych trasach gromadziło się wielu pasażerów, co uniemożliwiało zachowanie bezpiecznego 1,5-metrowego odstępu. Najgorzej było w godzinach szczytu, kiedy warszawiacy wyjeżdżali do zakładów pracy lub wracali do domów.

W sieci zawrzało. Internauci nie zostawili suchej nitki na stołecznych urzędnikach, a decyzja o zawieszeniu kursów komunikacji miejskiej w trakcie epidemii spotkała się z ogromną krytyką. "Taki tłok to duże zagrożenie dla zdrowia i życia", "No to widać jak Pan Trzaskowski dba o bezpieczeństwo mieszkańców", "To narażanie mieszkańców na zarażenie koronawirusem" - pisali nasi czytelnicy. W mediach społecznościowych znalazła się cała masa tego rodzaju komentarzy.