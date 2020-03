Koronawirus w Warszawie. Ratusz zawiesił izbę wytrzeźwień. Pijani będą odwożeni do domów?

Koronawirus zamknął warszawską izbę wytrzeźwień

W poniedziałek stołeczny ratusz przekazał kolejne informacje związane z działaniami miasta podjętymi w obliczu epidemii koronawirusa. - Izba Wytrzeźwień zawiesza przyjmowanie osób nietrzeźwych – jej pracownikom zostaną powierzone zadania związane z zabezpieczeniem potrzeb osób starszych i o ograniczonej mobilności - mogliśmy przeczytać w komunikacie Urzędu Miasta.

Do izby wytrzeźwień zazwyczaj trafiały osoby pod wpływem alkoholu, wobec których interwencje podejmowały służby mundurowe. Jak taka procedura miałaby wyglądać, kiedy placówka zawiesiła swoją normalną pracę? Okazuje się, że strażnicy miejscy nagle "awansowaliby" na prywatnych taksówkarzy dla nieroztropnych imprezowiczów. Jak ustalił serwis polsatnews.pl - stołeczna straż miejska będzie odwoziła nietrzeźwych do domu. - Jeżeli podejmiemy osoby nietrzeźwe, to naszym priorytetem jest, aby zawieźć je do domu, do miejsca zamieszkania - powiedział Polsatowi Sławomir Smyk, oficer prasowy warszawskich strażników. Co najlepsze - tego rodzaju kursy odbywałyby się zupełnie bezpłatnie!