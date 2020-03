Koronawirus w Warszawie: stołeczna firma zrobi do 1000 testów na dobę

Lekcje w szkołach wstrzymane do Świąt Wielkanocnych

Rząd wprowadził stan epidemii w Polsce. Lekcje w szkołach i zajęcia na uczelniach zostały wstrzymane do Świąt Wielkanocnych. - Podjęliśmy decyzję o dalszym wstrzymaniu lekcji do świąt Wielkiej Nocy. To trudna decyzja, ale ważna, żeby nie doszło do dalszego rozprzestrzeniania koro...