Koronawirus w Warszawie. Szpital Praski odwołuje zabiegi. Blok operacyjny wstrzymał pracę

Koronawirus w Szpitalu Praskim. Nie działa blok operacyjny

Przedstawiciele m.st. Warszawy informują o kolejnych problemach Szpitala Praskiego. Jak się okazuje, od piątku nieczynny jest główny blok operacyjny, a co za tym idzie - wszystkie zabiegi zostały odwołane. Specjalna załoga karetki wozi teraz pacjentów do pozostałych miejskich szpitali. Pacjenci wymagający najpilniejszej opieki transportowani są m.in. do Szpitala Bielańskiego, Szpitala na Solcu i Szpitala Grochowskiego.