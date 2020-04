Koronawirus w Warszawie. Te ulice w stolicy przechodzą regularną dezynfekcję ozonem

Ul. Grochowska od ronda Wiatraczna, ul. Płowiecka do ronda Mościckiego, powrót – 6 819 mOd przystanku autobusowego na ul. Bora-Komorowskiego przy skrzyżowaniu z ul. Meissnera, Meissnera, Jugosłowiańska, na skrzyżowaniu w Bora-Komorowskiego do pętli autobusowej, powrót do skrzyżowania, ul. Umińskiego, ul. Abrahama do skrzyżowania z Bora-Komorowskiego i powrót „po wianuszku”– 7 304 mUl.Targowa od skrzyżowania z ul. Skaryszewską, Zamoyskiego, Grochowska do ronda Wiatraczna, al. Waszyngtona do ronda Waszyngtona, powrót – 10 361 mRondo Waszyngtona – 18 254 m2Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII, ul. Grenadierów 73/75 – 920 m2Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ/Poradnia Zdrowia Psychicznego, ul. Niekłańska 4/24 – 3 997 m2Szpital Grochowski, ul. Grenadierów 51/59 – 4 578 m2Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Saska 63/75 – 2 053 m2Przystanki łącznie 8 020 m2: autobusowe 80 szt. (4 800 m2), tramwajowe 31 szt. (4 080 m2).

Polska Press Grupa