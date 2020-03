Koronawirus w Warszawie. Wielkie cięcia w Park of Poland. Zwolnienia i obniżki płac

Koronawirus w Warszawie - cięcia w Park of Poland

Sprawę redukcji etatów w Park of Poland opisał serwis next.gazeta.pl. Jeden z pracowników podwarszawskiego aquaparku wystosował do wspomnianej redakcji list, w którym ujawnił kłopoty zatrudnionej tam załogi. Jak czytamy w artykule - pracownicy mogą zgodzić się na pobieranie 30 proc. pensji, lub zrezygnować z pracy. Według anonimowego autora listu w tym momencie praca marzeń stała się koszmarem.

Z relacji przedstawionej przez next.gazeta.pl wynika, że po zamknięciu aquaparku duża część załogi została oddelegowana na urlopy wypoczynkowe. Po powrocie do pracy niespodziewanie wezwano ich do działu kadr, gdzie przedstawiono nowe warunki. Osoby, które nie zgodziły się na redukcję etatu do 3/10 czasu (a tym samym znacznej obniżki pensji), mogły całkowicie zrezygnować z dalszej kariery w Park of Poland.