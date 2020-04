Koronawirus w Warszawie. Wojewoda mazowiecki apeluje o zawieszenie SPPN

W obliczu epidemii warszawiacy coraz ostrożniej podchodzą do kwestii korzystania z transportu zbiorowego. Według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz instytucji rządowych powinniśmy unikać m.in. dużych skupisk ludzkich, minister zdrowia zaleca zaś wystrzegać się wszelkich miejsc, w których potencjalnie możemy zarazić się wirusem. Nie ulega wątpliwości, że do takich należą również pojazdy komunikacji miejskiej. Pomimo wprowadzenia przez Zarząd Transportu Miejskiego możliwych procedur, ryzyko wciąż jest wysokie.

- W związku z zagrożeniem koronawirusem można założyć, że przemieszczanie się komunikacją miejską, mimo podjętych przez władze Warszawy działań zmierzających do eliminacji wirusa z tramwajów, metra i autobusów, pozostaje mniej bezpieczne dla warszawianek i warszawiaków, aniżeli komunikacja indywidualna.

Podjęcie decyzji o czasowym zawieszeniu obowiązywania SPPN wydaje się zasadne i może wspierać działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa - pisała w swej interpelacji do prezydenta Trzaskowskiego radna Anna Auksel-Sekutowicz.