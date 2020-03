Koronawirus w Warszawie: Wszystkie szkoły w stolicy zamknięte do 25 marca. Zamknięte także teatry i kina

Ministerstwo Edukacji podjęło decyzję o zamknięciu szkół w całym kraju do 25 marca. Decyzja spowodowana jest światową epidemią koronawirusa. To oznacza, że wszystkie placówki edukacyjne w Warszawie będą w najbliższym czasie nieczynne. Oficjalnie szkoły będą nieczynne od poniedziałku (16 marca), jednak zaleca się, aby już od czwartku (12 marca) nie posyłać dzieci do szkół. Rodzice uczniów z zamkniętych szkół z powodu zagrożenia koronawirusem mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego w sytuacji konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat.