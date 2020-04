fot. Piotr Smoliński

We wtorek, 7 kwietnia rektor Uniwersytetu Warszawskiego wydał nowe zarządzenia dotyczące funkcjonowania uczelni w dobie pandemii. Studenci UW będą uczestniczyć w zajęciach online dłużej niż zakładano. Do końca sierpnia przedłużono również zakaz organizowania wydarzeń o charakterze otwartym - wykładów, konferencji czy imprez. Oznacza to, że z całą pewnością nie odbędą się Juwenalia UW, które każdego roku organizowano na głównym kampusie. Szczegóły w artykule poniżej.