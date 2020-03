Koronawirus w Warszawie. Zakażonych przybywa, a w metrze cały czas tłumy mieszkańców

Każdego dnia dowiadujemy się o nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce. Takich osób przybywa także w Warszawie. Szkoły są już zamknięte, imprezy masowe odwołane, miejsca kulturalne nie funkcjonują, a wiele firm zleciło pracownikom pracę zdalną. Mimo to, w komunikacji miejskiej nie brakuje podróżnych. Nie wszyscy potraktowali poważnie prośby o unikanie kontaktów z innymi, a tym bardziej o omijanie skupisk ludzi.

- Obserwujemy, że w ostatnim czasie jest mniej pasażerów w transporcie publicznym – przyznaje Tomasz Kunert, rzecznik prasowy warszawskiego Zarządu Transportu Miejskiego.

O ile te słowa brzmią pozytywnie, o tyle po otrzymaniu statystki nie jest to najlepsza wiadomość. Według danych z 2019 roku, w godzinach porannego (godz. 7-9) oraz popołudniowego (16-18) szczytu komunikacyjnego, autobusami łącznie podróżuje codziennie ponad 400 tys. osób. Tomasz Kunert powiedział nam, że na dzień 11 marca zaobserwowali spadek podróżujących autobusami o zaledwie 13 procent (w porównaniu do okresu sprzed wybuchu epidemii). Co to oznacza? Codziennie nadal w szczytach komunikacyjnych blisko 300 tysięcy warszawiaków korzysta z tego środka transportu.