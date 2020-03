Koronawirus w Warszawie. Zamknięta szkoła na Bemowie. 33 osoby w Szpitalu Zakaźnym

W Szpitalu Zakaźnym w Warszawie znajdują się 33 osoby podejrzane o zakażenie koronawirusem, 67 zostało objętych kwarantanną domową, a ponad tysiąc obserwacją epidemiologiczną. - Za sytuację epidemiologiczną odpowiada rząd z którym my współpracujemy. Udostępniliśmy nośniki miejskie, żeby przekazywać na bieżąco informacje na temat koronawirusa - powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Zamknięto także Szkołę Podstawową nr 150 przy ul. Thommego 1 na Bemowie. Jeden z uczniów miał kontakt z osobą zarażoną koronawirusem. "Uczniowie zostali skierowani do ogrodu szkolnego celem izolacji. W szkole został powołany zespół kryzysowy. Szkoła została zamknięta, aby nie narażać potencjalnych osób na przebywanie w szkole" - czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie placówki.

- Do czasu uzyskania wyniku badań i przeprowadzenia dezynfekcji szkoła zostanie zamknięta - tłumaczy prezydent Trzaskowski. - Zwróciłem się do wojewody z prośbą o rozważenie zamknięcia wszystkich placówek szkolnych w Warszawie i województwie mazowieckim. Są to działania ekstraordynaryjne, które podlegają decyzji rządu - dodaje.