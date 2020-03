Koronawirus, Warszawa. Biedronki zmieniają zasady. Nowe godziny otwarcia, zabudowane kasy fiskalne i płyn antybakteryjny dla wszystkich

W związku z aktualną sytuacją, Biedronka skróci godziny pracy sklepów w całej Polsce. Placówki będą otwarte dla klientów od godz. 8 do 20 . Zmiany będą wdrażane indywidualnie w każdej placówce, nie później jednak niż do 23 marca. - Nasze sklepy pozostają otwarte, a dostawy są realizowane na bieżąco. Aby maksymalnie zatroszczyć się o jak największe bezpieczeństwo klientów i pracowników, zastosujemy nowe, konkretne rozwiązania - przekazał Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny w sieci Biedronka.

Mokre chusteczki, płyn dezynfekujący i oznaczenia na podłogach

Sklepy Biedronka wprowadzą kilka nowości. Zmiany te będą także pojawiać się stopniowo we wszystkich warszawskich sklepach. Klienci będą mieć dostęp m.in. do chusteczek nawilżających Dada i płynu dezynfekującego w specjalnych podajnikach. Sieć zdecydowała się także na oznaczenie odległości 1 metra na podłogach w strefie kas po to, aby klienci zachowali od siebie bezpieczną odległość. Pracownicy będą dbać o to, by w sklepie przebywało jednocześnie nie więcej osób niż jest przewidziane dla danego sklepu, w zależności od jego powierzchni. Biedronka planuje też montaż osłon pleksi przy stoiskach kasowych – realizacja tego planu będzie przebiegała stopniowo i jest ściśle związana z dostępnością na rynku tego typu rozwiązań.