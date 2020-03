Koronawirus, Warszawa. Czy restauracje przetrwają epidemię?

Piotr Popiński, restaurator i organizator festiwalu Jedz Pij Warszawo wystosował także list otwarty do przedstawicieli branży. -Nikt wtedy nie przypuszczał, że dojdzie do sytuacji, w której znaleźliśmy się obecnie. Pandemia koronawirusa i nakaz zamknięcia lokali gastronomicznych uderzył w nasza branżę z siłą pioruna i z dnia na dzień straciliśmy możliwość sprzedaży i jakiekolwiek przychody. Dzisiaj stajemy w obliczu bardzo trudnych decyzji związanych z utrzymaniem naszych lokali, personelu i firm. (...) Często sytuacja jest dramatyczna, gdyż wiele szczególnie małych, rodzinnych firm stanęło na krawędzi bankructwa. Moje ponad 20 lat doświadczenia w branży, w tej ekstremalnie nieprzewidywalnej sytuacji zdają się na niewiele

- piszę restaurator i właściciel kilku lokali w Warszawie.

Restaurator proponuje w swoim liście możliwe rozwiązanie kryzysu w ramach akcji Zamawiam - Pomagam. Klienci, którzy skorzystają z opcji posiłku na dowóz ufundują także dodatkowy posiłek regeneracyjny dla lekarzy ze stołecznych szpitali. Można także, zamiast zamawiać jedzenie dla siebie, zamówić je wprost do wybranej placówki, albo ufundować voucher ze zniżką 50% dla wybranego szpitala czy placówki medycznej.

W poważnej sytuacji, jeśli wierzyć relacji właścicielki, znalazła się Qchnia Artystyczna Marty Gessler. Jednak restauratorka widzi pewne niebezpieczeństwa w realizowaniu zamówień na dowóz.- Cały czas myślę, co mogę zrobić jako restaurator, człowiek. Czy powinnam uruchomić produkcję dostaw qchennego jedzenia, czy powinnam WAS narażać. Czy stać mnie na to, żeby to zrobić bezpiecznie i profesjonalnie. Nie jesteśmy restauracją, która jest na to przygotowana. Nie mamy takiego zaplecza. Pakowaczek, opakowań, naklejek, badania terminów przydatności do spożycia. Robienie wynosów musi być bezpieczne. Może zrobić remont, może szkoda kasy na malowanie itd. Jak działać, żeby nie bać się kiedy zapasy optymizmu są jak moja lodówka prawie pusta - pisze restauratorka na swoim Facebooku.