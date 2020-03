Koronawirus, Warszawa. Darmowy hotel dla psów i grupa wsparcia. Warszawiacy wspierają się w opiece nad zwierzakami

Tosiakowa Chata dla warszawskich psów

Piękny gest warszawskiego hostelu dla zwierząt. Każdy właściciel czworonoga, który jest objęty kwarantanną lub przebywa w szpitalu, może liczyć na bezpłatną pomoc w opiece nad zwierzakiem. - Kochani, rodziny naszych podopiecznych, jeśli ktoś z Was będzie potrzebował pomocy w razie kwarantanny czy hospitalizacji (oby nikomu się to nie przydarzyło) to chętnie pomożemy zaopiekować się Waszymi psami. Nieodpłatnie, z miłości. Bądźcie zdrowi i uważajcie na siebie - brzmi post na Facebooku Tosiakowej Chaty.