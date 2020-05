Koronawirus, Warszawa. Do miasta wraca kino plenerowe i samochodowe. Jak będą wyglądać seanse pod chmurką?

Koronawirus. Kina plenerowe i samochodowe w Warszawie

W poniedziałek 18 maja 2020 wchodzi w życie III etap znoszenia ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa. Dotyczy on także branży kultura. W końcu będziemy mogli obejrzeć film na dużym ekranie, poza domem. W miastach będą działać kina plenerowe, w tym także samochodowe. W samej Warszawie otwartych zostanie kilka kin w plenerze, gdzie filmy będzie można oglądać z auta. Jednak trzeba pamiętać o zasadach bezpieczeństwa, jakie zostały opracowane przez GIS.

W maseczkach i bez wychodzenia z samochodu

Kina samochodowe i plenerowe mogą prowadzić działalność przy zachowaniu dystansu społecznego. Widzowie powinni przed, w trakcie, jak również po pokazie, pozostawać w samochodzie lub na wyznaczonym miejscu. Wszelkie ewentualne dodatkowe usługi na terenie kina, w tym również w ramach gastronomii, o ile będą dozwolone, mogą być dostarczane do pojazdu wyłącznie przez obsługę kina bez możliwości opuszczenia pojazdu przez widzów, którzy równocześnie powinni być zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały okres, w którym będą mieli uchylone okno w pojeździe oraz podczas przebywania poza pojazdem. W przypadku kin samochodowych do udziału w pokazach dopuszczalne mogą być tylko samochody osobowe.