Koronawirus, Warszawa. Jazda na rowerze, mycie samochodu czy impreza urodzinowa. Za to mieszkańcy dostają mandaty

Jakie było zdziwienie mundurowych, kiedy na terenie wskazanej posesji zastali mieszkańca wioski, z czwórką innych mężczyzn, którzy raczyli się alkoholem. Okazało się, że właściciel nieruchomości ugościł na swoim podwórku znajomych, a że panom zaczęło się nudzić, postanowili posadzić na koniu jednego z nich. Pomysł jednak nie wypalił, bo mężczyzna, który nigdy wcześniej nie jeździł wierzchem, zrzucony szybko wylądował na ziemi, a wystraszone zwierzę w popłochu opuściło działkę i biegało po wsi (po chwili jednak wrócił i trafił do stajni). Mężczyźni zostali zobligowani do natychmiastowego udania się do własnych domów, a dodatkowo każdy z nich został ukarany pięciusetzłotowym mandatem karnym za naruszenie zakazu przemieszczania się i spotkań.

www.policja.waw.pl